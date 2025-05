i Autor: SHUTTERSTOCK (2) Pościg ulicami Wrocławia zakończył się zatrzymaniem 36-letniego mężczyzny. We wtorek, 20 maja, wieczorem jechał on razem z dwoma innymi osobnikami samochodem osobowym z napisem "taxi" na dachu, zdj. ilustracyjne

Jest śledztwo policji

Strzały na ulicach Wrocławia! 36-latek zatrzymany, dwóch mężczyzn poszukiwanych. To mieli na dachu

Pościg ulicami Wrocławia zakończył się zatrzymaniem 36-letniego mężczyzny. We wtorek, 20 maja, wieczorem jechał on razem z dwoma innymi osobnikami samochodem osobowym z napisem "taxi" na dachu, ale nie będącym taksówką. Po tym jak przejechali na czerwonym świetle, próbowali zatrzymać ich policjanci, ale mężczyźni ruszyli do ucieczki. W jej trakcie mundurowi oddali strzały ostrzegawcze.