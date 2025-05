22-latek nie zauważył seniora? Zabił mężczyznę, cofając autem. Śmiertelny wypadek we Wrocławiu

Mieszkańcy Kałowic chcą zmiany nazwy wsi

Spośród ostatecznie 14 propozycji wybierali nową nazwę swojej wsi mieszkańcy Kałowic pod Trzebnicą - informuje "Gazeta Wrocławska". Ludzie wstydzą się obecnej i próbowali ją już wcześniej zmienić, ale za każdym razem bezskutecznie. Jak się okazuje, nieoczekiwane problemy z tego powodu mają również ich dzieci.

- Były już dwie próby, aby zmienić nazwę wsi. Teraz z inicjatywą wyszły młode mieszkanki naszej miejscowości. Padło kilkadziesiąt propozycji, ale ostatecznie wybrano nazwę Przylesie. Nie bez powodu. Kałowice położone są w bardzo ładnej okolicy, właśnie przy lesie. Obecna nazwa wywołuje śmiech, ale też nieprzyjemności. Kojarzy się z kałem, przez co nasze dzieci, w szkole padają ofiarą różnych zaczepek. Skoro mieszkańcy chcą zmiany nazwy, to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko to poprzeć - powiedział "Gazecie Wrocławskiej" sołtys Kałowic.

Mimo powyższych zdarzeń nie wszyscy mieszkańcy popierają starania o zmianę nazwy wsi, dlatego gmina zdecydowała o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, które zakończą się anonimowym głosowaniem. Jeszcze w czerwcu br. ludzie zdecydują, czy będą nadal mieszkać w Kałowicach, czy już w Przylesiu.