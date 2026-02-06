Wysłał to zdjęcie i ślad po nim zaginął. Gdzie jest 28-letni Kamil?

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-02-06 8:09

Trwają poszukiwania 28-letniego Kamila z Jeleniej Góry. Mężczyzna zaginął pod koniec stycznia po tym, jak poinformował znajomych o planowanym wypadzie na ryby. Jego telefon zamilkł, a on sam nie wrócił do domu. Każda informacja może być na wagę złota.

Mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic łączą siły w poszukiwaniach 28-letniego Kamila Kaczmarskiego. Mężczyzna ostatni raz był widziany pod koniec stycznia. Choć planował niedzielny wypoczynek nad wodą, jego powrót do domu stanął pod znakiem zapytania. Służby oraz bliscy apelują o każdą, nawet najmniejszą informację, która może pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu.

"Powiedział, że wybiera się na ryby"

Wszystko zaczęło się w sobotni wieczór, 24 stycznia. To wtedy Kamil po raz ostatni rozmawiał twarzą w twarz ze znajomym. Kolejne informacje od niego pochodziły już tylko z komunikatorów internetowych, ale urwały się w sposób bardzo niepokojący.

Rzecznik prasowa jeleniogórskiej policji informuj, że trwają poszukiwania 28-latka zamieszkałego przy ul. Różyckiego w Jeleniej Górze. - Zaginiony ostatni raz widziany był 24 stycznia 2026 roku w godzinach wieczornych przez znajomego. Mężczyzna poinformował wówczas, że następnego dnia wybiera się na ryby nad zalew Sosnówka - przekazuje podinsp. Edyta Bagrowska.

W niedzielny poranek, 25 stycznia około godziny 8, Kamil nawiązał kontakt z innym kolegą. Potwierdził swoje plany i wysłał zdjęcie, które obecnie jest kluczowym elementem w sprawie. Na fotografii widać było zamarznięty zbiornik wodny. Niestety, krótko po tej wymianie zdań, telefon 28-latka przestał odpowiadać.

- Od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną ani znajomymi, a do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania 

- dodaje rzeczniczka policji.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Kamil nie korzystał z własnego transportu, lecz dotarł na miejsce popularną linią autobusową.

Rysopis zaginionego 

Policja opublikowała szczegółowe dane dotyczące wyglądu 28-latka. Każdy, kto spacerował w tamtym czasie w okolicach zalewu Sosnówka, powinien przypomnieć sobie, czy nie widział mężczyzny odpowiadającego temu opisowi:

Wzrost: ok. 170 cmBudowa ciała: szczupłaWłosy: ciemny blondUbiór: Jeansowe spodnie typu joggery oraz charakterystyczne letnie buty (prawdopodobnie zielone marki Salomon lub czarne).

Służby proszą o pomoc wszystkich świadków. Jeśli 24 lub 25 stycznia przebywałeś w rejonie zalewu Sosnówka lub widziałeś Kamila w autobusie, koniecznie skontaktuj się z mundurowymi.

"Apelujemy do wszystkich osób, które widziały zaginionego, przebywały w rejonie zalewu Sosnówka w dniach 24–25 stycznia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, o pilny kontakt z Policją: Komisariat I Policji w Jeleniej Górze - dyżurny 47 87 311 50; Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - oficer dyżurny 47 87 312 40. Każda informacja może mieć ogromne znaczenie. Prosimy o udostępnianie komunikatu."

Wysłał to zdjęcie i ślad po nim zaginął. Gdzie jest 28-letni Kamil?
