Oferta pracy wywołała setki reakcji. Wszystko przez jedno zdanie

2026-02-05 20:45

Na jednej z popularnych facebookowych grup pojawił się wpis o ofercie pracy w woj. dolnośląskim, który w kilka godzin wywołał lawinę reakcji. Nie z powodu wyjątkowej stawki czy benefitów, lecz przez jedno zawarte w ogłoszeniu zdanie. Co dokładnie wywołało to niemałe zamieszanie?

Rynek pracy w Polsce zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej - firmy walczą o kandydatów, a kandydaci o godne warunki. W tym natłoku ofert coraz większe znaczenie ma sposób komunikacji - ton, słowa, a nawet pojedyncze zwroty. Jedno zdanie potrafi dziś rozpalić internetową debatę, co pokazał przypadek ogłoszenia, które zyskało rozgłos na jednej z facebookowych grup skupionych właśnie na tematyce poszukiwania pracy. 

Oferta pracy wywołała falę reakcji i komentarzy

Oferta zamieszczona w sieci przez Powiatowy Urząd Pracy w imieniu pracodawcy zawierała oczywiście najważniejsze dla kandydatów informacje - wynagrodzenie, datę rozpoczęcia zatrudnienia, adres czy rodzaj umowy, wymagane wykształcenie i umiejętności. Nie to wzbudziło więc emocje, a jedno zdanie, które umieszczono w opisie zakresu obowiązków. Obok wykonywania zadań w biurze czy pisania pism w ofercie uwzględniono... "prace związane z pracą w biurze pod dyktando Pana Prezesa".  

To ostatnie sformułowanie spotkało się z niemałymi emocjami internautów. W kilka godzin wpis zdobył kilkaset reakcji oraz blisko 150 komentarzy, głównie krytycznych. "Klimaty jak z »Rancza«" - napisał jeden z członków grupy. Komentujący zgłaszali również zastrzeżenia co do wymiaru pracy w kontekście oferowanej umowy.

Cała sytuacja pokazuje, jak duże znaczenie w dzisiejszym świecie ma język używany w komunikacji zawodowej. W czasach, gdy kandydaci coraz uważniej czytają oferty pracy, a transparentność staje się jednym z kluczowych elementów rekrutacji, precyzja i wyczucie mogą być równie ważne jak wysokość wynagrodzenia czy zakres obowiązków.

