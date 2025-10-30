Z lotniska we Wrocławiu już nie skorzystasz. Wszystkie loty zawieszone

Czy lotnisko we Wrocławiu jest zamknięte?

Lotnisko we Wrocławiu działało do 25 października 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami jesienią rozpoczęły się tam prace remontowe, które mocno ograniczają działanie portu. Przez kilka tygodni lotnisko będzie nawet całkowicie zamknięte, więc pasażerowie nie odlecą ani nie przylecą do Wrocławia z innych krajów. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod quizem o tematyce lotniskowej.

Quiz. Rozpoznasz lotnisko po kodzie? Pytanie 1 z 10 Lotnisko oznaczone symbolem LUZ znajduje się w Łodzi w Lublinie w Lizbonie Następne pytanie

Do kiedy lotnisko we Wrocławiu będzie zamknięte?

Lotnisko we Wrocławiu pozostanie zamknięte od 26 października do 4 grudnia 2025 roku. Przyczyną jest kompleksowa modernizacja infrastruktury, a mianowicie budowa nowej płyty postojowej dla samolotów, nowych dróg kołowania, drogi szybkiego zjazdu, specjalnej płyty do odladzania oraz remont istniejących dróg kołowania. Co ważne, po zakończeniu modernizacji lotnisko będzie mogło obsługiwać więcej samolotów jednocześnie, co zwiększy przepustowość, poprawi bezpieczeństwo i efektywność operacyjną.

Po tej przebudowie kompletnie zmienimy swoją specyfikę. [...] Dzisiaj jesteśmy w stanie obsłużyć równolegle ok. 16 statków powietrznych. Ta przebudowa zwiększy nam możliwość o 12. Czyli będziemy mogli równocześnie obsłużyć 28 statków powietrznych. To pokazuje skalę tego przedsięwzięcia - powiedział Prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Drony nad Polską. Lotnisko Chopina

Lotnisko we Wrocławiu zamknięte. Remont może pokrzyżować plany pasażerów

Przez około 40 dni żaden samolot nie startuje ani nie ląduje na wrocławskim lotnisku. Warto więc było przy planowaniu wycieczki w tym terminie wziąć ten fakt pod uwagę. Remont na porcie lotniczym we Wrocławiu pochłonie aż 376 mln zł, jednak spora część z tej kwoty została dofinansowana ze środków UE.

Drogowskazy Gdy turystów jest za dużo czyli OVERTOURISM. DROGOWSKAZY