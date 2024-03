Z telefonem do spowiedzi. Specjalna aplikacja ma pomóc wiernym przed Wielkanocą

Kto nie musi iść do kościoła w niedzielę? Wyjątków jest kilka. Nawet ksiądz to zrozumie

W 2024 r. już po raz czternasty odbędzie się Noc Konfesjonałów. Kościół organizuję tę akcję w Wielkim Tygodniu. Wszystko po to, aby ludzie, którzy nie mają czasu wyspowiadać się przed świętami w dzień, zrobili to w nocy. Tym bardziej, że Wielkanoc to najważniejsze święta w Kościele, a ten, kto nie przystąpi do spowiedzi, nie powinien przyjmować komunii w Niedzielę Wielkanocną. Aby ułatwić poszukiwania kościołów biorących udział w Nocy Konfesjonałów, wprowadzono też specjalną aplikację.

Organizowana od 2010 r. Noc Konfesjonałów to niejako zastępstwo dla tych, którzy nie mają czasu wziąć udziału w mszach rekolekcyjnych, organizowanych w tygodniu. W Nocy Konfesjonałów mogą wziąć udział wszystkie kościoły, które zadeklarują, że w Wielkim Tygodniu będą spowiadać przynajmniej do północy.

Do Nocy Konfesjonałów 2024 przystępują kolejne kościoły. Do akcji dołączyły już świątynie w największych polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. Wierni mogą też sprawdzić za pomocą specjalnej aplikacji, jakie kościoły biorą udział w Nocy Konfesjonałów. Znajdziemy w niej m.in. informacje o tym, w jakim kościele mogą się wyspowiadać danego dnia. Aplikacja podzielona jest na dni Wielkiego Tygodnia. Można sprawdzić, czy kościół w naszej okolicy uczestniczy w Nocy Konfesjonałów. Ponadto z aplikacji dowiemy się, jak przygotować się do spowiedzi lub... zapisać pokutę.

Źródło: o2.pl

