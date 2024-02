Za kilka godzin miał się bawić na studniówce. Został znaleziony martwy

Wrocław w europejskim projekcie NEEST. Po co skanuje się budynki na Przedmieściu Oławskim

Jak informuje lokalny portal nowagazeta.pl, do tragedii doszło w sobotę, 3 lutego. Przed studniówką, która miała odbyć się w sali balowej w Machnicach, do uczniów i nauczycieli dotarła wstrząsająca wiadomość o śmierci jednego z uczniów. Młody człowiek został znaleziony martwy w swoim domu.

W związku z tragicznym wydarzeniem studniówka stanęła pod znakiem zapytania. Część maturzystów zrezygnowała z udziału w balu. Podjęto również decyzję o rezygnacji z tradycyjnego poloneza. Impreza odbyła się, jednak przebiegała w bardzo smutnych nastrojach.

Sprawę śmierci ucznia bada prokuratura. Jak poinformowała na łamach portalu nowagazeta.pl Agnieszka Struńska, zastępca Prokuratora Rejonowego w Trzebnicy, "uczeń został znaleziony w swoim domu z obrażeniami, przypominającymi ranę postrzałową". Badana jest broń której użyto, wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

Uczniowie trzebnickiego liceum zostali objęci opieką psychologiczną. Szkoła opublikowała w mediach społecznościowych poruszający wpis.

Pogrzeb zmarłego ucznia odbył się w piątek, 9 lutego.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.