Zadał ojczymowi pięć ciosów siekierą w głowę! 17-latek zdradził mroczny sekret

Brutalne morderstwo w Oławie

Do makabrycznej zbrodni doszło 4 września 2022 roku w bloku na Osiedlu Sobieskiego w Oławie. - Feralnego dnia, oskarżony 17-letni Adam. C. działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Łukasza R., zadał mu co najmniej 5 ciosów siekierą w głowę, powodując rozległe rąbane rany czaszki z wymóżdżeniem, w wyniku czego nastąpił jego zgon – poinformowała Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

Dla wszystkich to był szok. Adam Ch. był spokojnym i zdolnym licealistą. - To typ nieśmiałego nastolatka, który nigdy nie bywał agresywny – usłyszeliśmy od sąsiadów z Osiedla Sobieskiego.

Nie było jednak tajemnicą, że nastolatek i jego ojczym nie przepadali za sobą. Choć rodzina uchodziła za zamożną i z pozoru szczęśliwą. Zwłaszcza, że Łukasz R. i mama Adama byli razem prawie 10 lat.

Co zatem doprowadziło do zbrodni? - Przesłuchany w charakterze podejrzanego Adam C. przyznał się do zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że zabił ojczyma, gdyż ten znęcał się nad nim od kilku lat psychicznie i fizycznie – informuj prokuratura.

Niedawno Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia wobec Adama C. Za zabójstwo Łukasza R. grozi mu kara 25 lat pozbawienia wolności.