Zaginiony Włoch znaleziony martwy pod Legnicą! 51-latek był gościem miejscowego hotelu

Michał Michalak
2025-09-28 19:35

51-letni Włoch, który zaginął kilka dni temu, został znaleziony martwy w sobotę, 27 września, w gminie Miłkowice. Antonio C. był gościem jednego z hoteli w Legnicy, który opuścił w poniedziałek, 22 września, w godzinach wieczornych, po czym zniknął bez wieści, nie kontaktując się również z rodziną. Policja wszczęła poszukiwania, które zakończyły się ujawnieniem ciała zaginionego.

Legnica. Zaginiony Włoch znaleziony martwy. Mieszkał w lokalnym hotelu.

  • W gminie Miłkowice znaleziono ciało 51-letniego obywatela Włoch, Antonio C., który zaginął kilka dni wcześniej.
  • Mężczyzna zniknął po opuszczeniu hotelu w Legnicy, a jego poszukiwania trwały od poniedziałku, 22 września.
  • Chociaż biegli wstępnie wykluczyli udział osób trzecich, sekcja zwłok ma ostatecznie wyjaśnić przyczyny jego śmierci.

Sekcja zwłok ujawni przyczyny śmierci obywatela Włoch, który został znaleziony martwy w gminie Miłkowice - informuje "Gazeta Wrocławska". 51-letni Antonio C. zaginął w poniedziałek, 22 września, wieczorem, gdy opuścił jeden z hoteli w Legnicy. Od tego czasu z mężczyzną nie było już żadnego kontaktu, więc sprawa została zgłoszona na policję, która wszczęła za nim poszukiwania. Działania mundurowych zakończyły się w sobotę, 27 września, gdy znaleziono ciało zaginionego.

Ciało zostało przekazane do zakładu medycyny sądowej, czekamy na wyniki sekcji zwłok. Biegli nie stwierdzili udziału osób trzecich w śmierci mężczyzny - powiedziała kom. Jagoda Ekiert, rzeczniczka Komendy Miejskiej w Legnicy.

