W gminie Miłkowice znaleziono ciało 51-letniego obywatela Włoch, Antonio C., który zaginął kilka dni wcześniej.

Mężczyzna zniknął po opuszczeniu hotelu w Legnicy, a jego poszukiwania trwały od poniedziałku, 22 września.

Chociaż biegli wstępnie wykluczyli udział osób trzecich, sekcja zwłok ma ostatecznie wyjaśnić przyczyny jego śmierci.

Legnica. Zaginiony Włoch znaleziony martwy

Sekcja zwłok ujawni przyczyny śmierci obywatela Włoch, który został znaleziony martwy w gminie Miłkowice - informuje "Gazeta Wrocławska". 51-letni Antonio C. zaginął w poniedziałek, 22 września, wieczorem, gdy opuścił jeden z hoteli w Legnicy. Od tego czasu z mężczyzną nie było już żadnego kontaktu, więc sprawa została zgłoszona na policję, która wszczęła za nim poszukiwania. Działania mundurowych zakończyły się w sobotę, 27 września, gdy znaleziono ciało zaginionego.

- Ciało zostało przekazane do zakładu medycyny sądowej, czekamy na wyniki sekcji zwłok. Biegli nie stwierdzili udziału osób trzecich w śmierci mężczyzny - powiedziała kom. Jagoda Ekiert, rzeczniczka Komendy Miejskiej w Legnicy.