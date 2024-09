i Autor: Tomasz Golla/Super Express, Shutterstock

URATUJĄ JĄ?

Zagłada w Doliny Baryczy. Z rzeki wyłowiono prawie 100 kg śniętych ryb. „Rzeka ma mętny kolor i nieprzyjemny zapach”

Od kilku dni na granicy województw dolnośląskiego i wielkopolskiego trwa dramatyczna akcja ratunkowa na rzece Baryczy. Służby wprowadzają nadzwyczajne środki, by ratować życie w zbiorniku wodnym. Wyłowiono już z niego niemal 100 kg śniętych ryb, a sytuacja wciąż się pogarsza. Rzeka przybrała mętny kolor i wydziela nieprzyjemny zapach, co zmusiło władze do zakazu korzystania z jej wód.