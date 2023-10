Zagrożenie przyjdzie z zachodu. Synoptycy nie mają wątpliwości

Samochód dachował i wpadł do rzeki pod Kłodzkiem. Za kierownicą siedział... pijany 14-latek

Dolny Śląsk. Ostrzeżenie II stopnia przed silnym wiatrem

Mieszkańcy całego Dolnego Śląska muszą się mieć na baczności. We wtorek, 3 października, późnym popołudniem i w nocy w regionie pojawią się wichury.

IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia (pomarańczowe) przed silnym wiatrem.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z kierunków zachodnich – czytamy w komunikacie. Co więcej, w Sudetach prędkość wiatru może osiągać nawet 100 km/h!

Synoptycy szacują, że prawdopodobieństwo wystąpienia wichur na 80 proc.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 18 do północy.

‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ▶️SILNY WIATRPrognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z kierunków zachodnich, głównie w Polsce zachodniej i centralnej oraz na Wybrzeżu. https://t.co/KWaDyE9hQg pic.twitter.com/0G4Q9RzrVF— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 3, 2023