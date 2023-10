Nielegalne wyścigi we Wrocławiu. Policja wystawiła prawie 160 mandatów! Kierowcy zapłacą 54 tys. zł

Do zdarzenia doszło we wtorek, 3 października, około godz. 5.30, w stolarni w Miękini w powiecie średzkim. Jak informuje dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu, pożar rozpoczął się w kotłowni, która znajduje się w centrum zakładu.

- Stolarnia znajduje się w budynku o wymiarach siedem metrów na 40 metrów. Ogień objął na cały budynek. Na miejscu jest dziewięć zastępów straży pożarnej. Pożar już się nie rozprzestrzenia – powiedział dyżurny.

W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał, nie było również konieczności ewakuacji.