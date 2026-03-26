Zarzuty dla burmistrza Trzebnicy. Nie przyznał się do winy

Burmistrz Trzebnicy zatrzymany

Jak wynika z komunikatu Prokuratury Okręgowej w Opolu, burmistrz Trzebnicy został zatrzymany w czwartek, 26 marca przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na polecenie prokuratora. Czynności podjęto z zamiarem przedstawienia mu zarzutów. Chodziło również o zabezpieczenie dowodów do śledztwa.

Zarzuty dla Marka D.

- W Prokuraturze Okręgowej w Opolu Markowi D. przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnień poprzez doprowadzanie do realizacji inwestycji finansowanych z budżetu Gminy Trzebnica, które służyły celom prywatnym, w tym samego podejrzanego, m.in. zlecając ustnie wykonanie utwardzenia dróg na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych. Ponadto podejrzanemu zarzucono, że zlecał wykonanie robót związanych z utrzymaniem dróg i chodników w Gminie Trzebnica z ominięciem procedur właściwych zamówieniom publicznym oraz dopuszczenie do ich realizacji bez kosztorysu i bez weryfikacji zakresu wykonanych prac oraz faktycznej ich wartości. Łącznie, jak ustalono, w opisany sposób wydatkowano z gminnej kasy ponad 2 mln zł - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu prok. Stanisław Bar.

Jak dodał, "zarzutami objęto także siedem przypadków przyjęcia korzyści majątkowej od pracownicy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, w kwotach od 500 do 1 500 zł". - Wedle poczynionych ustaleń Marek D. uzależniał przyznanie nagrody uznaniowej od przekazania sobie jej części - zaznaczył prok. Bar. Do opisanych zdarzeń miało dochodzić w latach 2015-2019.

Marek D. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Złożył jednak krótkie wyjaśnienia. Zastosowano wobec niego policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe wysokości 50 tys. zł. Burmistrz został też zawieszony w czynnościach służbowych.

Nastolatki napadły na staruszkę w Legnicy. Jedna katowała, inne filmowały zdarzenie:

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru