Zatrzymano terrorystę. Planował zamach w Polsce

Rozebrała się do naga w czasie awantury w pobliżu urzędu gminy! "Masz to, czego chciałeś" [WIDEO]

Mężczyzna podejrzany o terroryzm to 18-letni uczeń techników z Ząbkowic Śląskich. Pod koniec ubiegłego roku przeszedł na islam. Ale jego zainteresowania wychodziły znacznie poza religię. Zaczął bowiem zgłębiać zagadnienie produkcji materiałów wybuchowych. Na szczęście służby wykazały się czujnością. - Po śledztwie Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę planującego zamach terrorystyczny - informuje prokuratura.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał poważny zarzut: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. - Kolejne zarzuty dotyczą planowania przy użyciu materiałów wybuchowych przeprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów - dodaje nasz rozmówca z prokuratury.

18-latkowi grozi 10 lat więzienia. Na wniosek prokuratora trafił do aresztu i tam poczeka na wyrok sądu. Ząbkowiczanin wzorował się m.in. na takich osobach jak Osama Bin Laden. Inspirował się działalnością Państwa Islamskiego oraz ISIS. Prokuratura oficjalnie informuje, że zbierał informacje i półprodukty do wykonania pasa szahida, przy pomocy którego planował zrealizować zamach bombowy na budynek urzędu państwowego w Polsce. W wyniku zatrzymania oraz przeszukania miejsca pobytu mężczyzny ujawniono dowody planowanego przestępstwa. W toku dalszych czynności funkcjonariusze ABW przeprowadzili również przeszukania w miejscach zamieszkania osób, które pozostawały w kontakcie z podejrzanym i posiadały wiedzę na temat planowanego zamachu.

Co dokładnie planował mężczyzna? "Super Expressowi" udało się to ustalić. 18-latek skontaktował się z kimś, kto przedstawiał się jako przedstawiciel Państwa Islamskiego. Młody Polak chciał dołączyć do tej organizacji. Ale usłyszał, że najpierw musi się wykazać i zrobić coś spektakularnego. - Początkowo miał więc wysadzić Sejm, ale ten projekt przerósł możliwości mężczyzny. Dlatego ostatecznie wybór padł na komendę powiatową policji w Ząbkowicach Śląskich. To ten budynek obrał na cel - mówi nam nasze źródło.

18-latek kilka razy obserwował budynek i zbierał różne informacje na jego temat. Nie do końca jasne jest, czy to on osobiście chciał się wysadzić (jak wtedy po zamachu miałby dołączyć do bojowników Państwa Islamskiego?), czy też planował znaleźć wspólnika - samobójcę. Tak czy owak jego plany zostały przerwane przez służby.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.