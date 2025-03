Kilka osób rannych

Motorniczy zasłabł i wjechał w tył tramwaju! Koszmarny wypadek we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

We wtorkowe popołudnie, 4 marca, około godziny 18:00, na skrzyżowaniu przy Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu doszło do zderzenia dwóch tramwajów – linii 10 i 11. Jak podaje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego, w wyniku wypadku kilka osób odniosło obrażenia. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, które udzielały pomocy poszkodowanym i zabezpieczały teren zdarzenia. Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu zarówno dla pasażerów komunikacji miejskiej, jak i kierowców poruszających się po centrum miasta.