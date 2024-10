43-latek zgotował piekło żonie i dziecku. To straszne, co robił najbliższym

Złoto w polskich rzekach. Przed laty wydobywano je w ogromnych ilościach

Jeśli jesteś miłośnikiem amerykańskich filmów, z pewnością kojarzysz, iż właśnie w tym regionie świata wydobywanie złota jest codziennością. Okazuje się jednak, że nie trzeba wcale wybywać na drugi koniec globu, by zapewnić sobie takową atrakcję i tak niebywałe emocje. Złoto znajduje się również w Polsce, a na pierwsze ślady potwierdzające obecność tego cennego kruszcu natknięto się już w X wieku naszej ery. Szczytowy moment nastał jednak nieco później, bo na przełomie XII i XV wieku. Wówczas w niektórych regionach Polski wydobywano nawet 110 kg drogocennego kruszcu rocznie.

Złoto w Polsce. Gdzie występuje cenny kruszec? Króluje jeden region!

Mało kto o tym wie, lecz okazuje się, że w Polsce nadal można natknąć się na prawdziwe złoto! Choć nie jest go tak dużo, jak przed laty, to i tak niektóre miejsca są bogatym źródłem tego kruszcu. Gdzie jednak szukać złota?

Bez wątpienia regionem, który króluje w tej kwestii, jest Dolny Śląsk. Najczęściej złoto pojawia się w rzece pomiędzy Nową Ziemią a Złotoryją, czyli w Kaczawie. Innym popularnym zbiornikiem do poszukiwania złota w tej okolicy jest rzeka Skora oraz rzeka Bóbr.

Poszukiwanie nie musi oczywiście ograniczać się tylko do województwa dolnośląskiego. Na niewielkie bryłki złota można natknąć się także na Opolszczyźnie, odwiedzając rzekę Białą Głuchołaską. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Jak wydobywać złoto z rzeki? O tym musisz pamiętać

Poszukiwanie złota w Polsce jest dozwolone i nie trzeba mieć żadnego pozwolenia, jeśli teren nie jest prywatny. Jak jednak przygotować się do tej czynności?

Na początek warto nastawić się na fakt, iż to fascynujący proces, lecz wymagający sporo cierpliwości. Na poszukiwania należy zabrać ze sobą odpowiedni ubiór, w tym dobre obuwie do wody. Dodatkowo warto mieć również sito wraz z miską do płukania - posiadając owe elementy, można przejść do działania!

Wybierz w rzece miejsce, gdzie dno wypełnione jest kamyczkami oraz żwirem. Następnie zanurz miskę w wodzie, nabierz materiał z dna rzeki i wypłukuj kolistymi ruchami, obserwującym w tym samym czasie, czy na sitku nie pojawiło się złoto.

