Zmiana czasu na zimowy 2023

Zmiana czasu z letniego na zimowy. Czy to już ostatni raz? Czy to koniec zmiany czasu? Mimo że od kilku lat dużo mówi się o likwidacji zmiany czasu, te pytania wciąż wracają jak bumerang. Prace nad odpowiednimi aktami prawnymi na forum Parlamentu Europejskiego były już całkiem zaawansowane. Ostatecznie zmiany nie weszły w życie, bowiem prace został zawieszone, m.in. z powodu wybuchu pandemii Covid-19.

To oznacza, że wciąż musimy przestawiać czas.

Przypomnijmy, że czas zmieniamy dwa razy do roku:

zmiana czasu z letniego na zimowy odbywa się w ostatnią niedzielę października;

zmiana czasu z zimowego na letni odbywa się w ostatnią niedzielę marca.

Kiedy jest zmiana czasu?

Z czasu letniego na zimowy przeszliśmy w nocy z soboty na niedzielę, z 28 na 29 października.

Która jest godzina po zmianie czasu?

Formalnie wskazówki zegarów przesuwa się z godz. 3.00 na 2.00. Oczywiście nie było konieczności cofania wskazówek zegarów dokładnie o tej godzinie. Również dobrze można to zrobić w niedzielę rano. Trzeba pamiętać jednak, żeby się upewnić, czy zegary same się nie przestawiły we wszelakich urządzeniach elektronicznych.

Godzina w Polsce

W całej Unii Europejskiej zmianę czasu reguluje dyrektywa UE ze stycznia 2001 r.: „Począwszy od 2002 r. okres czasu letniego kończy się w każdym państwie członkowskim o godz. 1.00 czasu uniwersalnego (GMT), w ostatnią niedzielę października”.

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r. Przez kolejnych pięć lat, o ile Komisja Europejska nie powróci do prac nad odejściem od zmian czasu, będzie obowiązywał czas zimowy i letni.

Kiedy ostatnia zmiana czasu?

Oto daty zmian czasu od roku 2023 do roku 2026.

Czas letni środkowoeuropejski wprowadza się:

w 2024 r. – dnia 31 marca,

w 2025 r. – dnia 30 marca,

w 2026 r. – dnia 29 marca

Czas letni środkowoeuropejski odwołuje się:

w 2023 r. – dnia 29 października,

w 2024 r. – dnia 27 października,

w 2025 r. – dnia 26 października,

w 2026 r. – dnia 25 października