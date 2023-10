Zmiana czasu na zimowy 2023. Kiedy przestawimy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy 2023

Przed nami ostatni weekend października. Jesień w pełni. Czy to oznacza, że właśnie teraz przejdziemy z czasu letniego na czas zimowy?

Kiedy zmiana czasu na zimowy?

Do zmiany czasu dochodzi zawsze dwa razy do roku. Czas letni rozpoczyna się zawsze w ostatni weekend marca i trwa siedem miesięcy. To oznacza, że do przestawienia czasu dojdzie w ostatni weekend października. Czas zimowy będzie trwał pięć miesięcy.

Zmiana czasu w październiku

Do zmiany czasu z letniego na zimowy dojdzie w nocy z soboty na niedzielę, z 28 na 29 października.

Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu letniego na zimowy polega na przesunięciu wskazań zegarów z godziny 3 na godzinę 2. To oznacza, że cofamy wskazówki zegara o jedną godzinę.

Oczywiście nie musimy tego robić o godzinie 3 w nocy. Można to zrobić wieczorem, przed położeniem się spać, albo zaraz po obudzeniu. Pamiętajmy, że większość urządzeń elektronicznych sama przestawia godzinę, warto jednak się upewnić czy wszystko poszło jak należy.

Zmiana czasu: śpimy dłużej czy krócej?

Dzięki przesunięciu wskazówek "do tyłu" będziemy spali o godzinę dłużej.

Likwidacja zmiany czasu w Polsce. Kiedy ostatni raz?

Zmiana czasu od wielu lat wzbudza kontrowersje. W tym czasie trwa również dyskusja, kiedy będzie ostatnia zmiana czasu. Były nawet przeprowadzane w tej sprawie referenda w krajach Unii Europejskiej. Mimo że większość mieszkańców poszczególnych państw, w tym Polski, opowiedziało się za likwidacją zmiany czasu, do tej pory nie udało się wprowadzić przepisów, który by regulowały tę sprawę.

Obecnie obowiązuje rozporządzenie „w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026”, zgodnie z którym, w Polsce zmiana czasu będzie istniała co najmniej do 2026 roku.