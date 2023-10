Zmiana czasu 2023. Kiedy jest zmiana czasu z letniego na zimowy?

Zmiana czasu na zimowy 2023

Zmiana czasu z letniego na zimowy już w październiku 2023. Czy to oznacza, że to już w ten weekend doszło do przesunięcia czasu? Uspokajamy, to jeszcze nie teraz.

Kiedy będzie zmiana czasu?

Przypomnijmy, że ze zmianą czasu mamy do czynienia dwa razy roku. W marcu przechodzimy na czas letni, a w październiku na czas zimowy. Fachowo ten drugi nazywa się czasem środkowoeuropejskim.

Zgodnie z przepisami do przesunięcia czasu dochodzi w ostatni weekend października.

Kiedy przestawiamy zegarki?

Rozporządzenie dotyczące zmiany czasu dokładnie reguluje kiedy przestawiamy zegarki. Z czasu letniego na zimowy przechodzimy w nocy z soboty na niedzielę, z 28 na 29 października 2023 roku.

Jak przestawiamy wskazówki – do przodu czy do tyłu?

Przejście na czas zimowy polega na przestawieniu wskazówek zegarów o godzinę do tyłu - z godziny 3 na godzinę 2. Oczywiście, nie musi to nastąpić tylko w tym momencie. Zegarki można przestawić zarówno wieczorem, przed położeniem się spać, czy rano – po przebudzeniu.

Na pewno wiele osób uważa, że dużym plusem jest fakt, dzięki temu możemy spać o godzinę dłużej.

Czy to ostatnia zmiana czasu?

O likwidacji zmiany czasu mówi się już od dawna. Parlament Europejski zatwierdził nawet plan zniesienia zmiany czasu, ale nie wszedł on w życie. Plany pokrzyżował wybuch pandemii koronawirusa. Na razie nie wiadomo, kiedy Unia Europejska wróci do sprawy.

Jedno jest pewne, zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów zmiana czasu będzie obowiązywała w Polsce co najmniej do 2026 roku.