Zmiana czasu z letniego na zimowy 2023

Zmiana czasu z letniego na zimowy 2023. Połowa października oznacza, że mamy jesień w pełni. Widać to zresztą za oknami. Wraz z jesienną aurą zastanawiamy się nad tym, czy, a jeśli tak, to kiedy, dojdzie do zmiany czasu.

Czy będzie zmiana czasu 2023?

Czy będzie zmiana czasu 2023? Tak, przed nami kolejna zmiana czasu, kiedy przejdziemy z czasu letniego na zimowy. Czas zimowy będzie trwał pięć miesięcy, do końca marca 2024 roku.

Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu z letniego na zimowy polega na przestawieniu wskazówek zegara o godzinę do tyłu – czyli z godziny 3 na godzinę 2. Dojdzie do niej w nocy z soboty na niedzielę, z 28 na 29 października 2023 roku.

Śpimy dłużej czy krócej?

Cofnięcie wskazówek zegara oznacza, że będziemy spali o godzinę dłużej.

Likwidacja zmiany czasu w Polsce

Od dawna mówi się o tym, że zmianę czasu należy zlikwidować. Były podjęte na ten temat nawet zaawansowane prace w Unii Europejskiej, ale ostatecznie nowe przepisy nie weszły dotąd w życie.

Obecnie w Polsce obowiązuje rozporządzenie „w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026”. Zgodnie z nim, zmiana czasu w naszym kraju będzie utrzymana co najmniej do 2026 roku.

Czas letni w poszczególnych latach:

w 2024 r. – dnia 31 marca,

w 2025 r. – dnia 30 marca,

w 2026 r. – dnia 29 marca

Czas zimowy w poszczególnych latach: