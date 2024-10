i Autor: pixabay.com Zmiana czasu 2024 na zimowy. Kiedy zmiana czasu na zimowy? Do przodu czy do tyłu przestawimy zegarki?

Śpimy dłużej czy krócej?

Zmiana czasu 2024 na zimowy. Kiedy zmiana czasu na zimowy? Do przodu czy do tyłu przestawimy zegarki?

tas 7:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zmiana czasu 2024 na zimowy. Zmiana czasu z letniego na zimowy zbliża się wielkimi krokami. Do tej zmiany dochodzi zawsze w październiku. Czy już w ten weekend jest zmiana czasu? Czy zegarki przestawiamy do przodu czy do tyłu? Sprawdźcie szczegóły.