Zmiana czasu na letni 2023. Dziś przestawiamy zegarki! Zmiana czasu o której godzinie?

Wystartowała rekrutacja do przedszkoli

Dramatyczna akcja we Wrocławiu

Arkady Wrocławskie zostaną zamknięte. Padła data! Co tam powstanie?

To już koniec!

Zmiana czasu 2023. Kiedy jest zmiana czasu z zimowego na letni? To już w ten weekend? [ZMIANA CZASU WIOSNA 2023]

Zmiana czasu na letni 2023

Przez ostatnich kilka lat jak bumerang wracało pytanie – czy to już ostatnia zmiana czasu? W pewnym momencie wydawało się nawet, że w końcu dojdzie do likwidacji zmiany czasu. Prace zostały jednak zawieszone, m.in. z powodu wybuchu pandemii Covid-19. To oznacza, że zmiana czasu zostanie z nami jeszcze na kilka lat. Najbliższa – przejście z czasu zimowego na letni – już w ten weekend.

Przypomnijmy, że czas zmieniamy dwa razy do roku:

zmiana czasu z letniego na zimowy odbywa się w ostatnią niedzielę października;

zmiana czasu z zimowego na letni odbywa się w ostatnią niedzielę marca.

Kiedy jest zmiana czasu?

Z czasu zimowego na letni przechodzimy zawsze w ostatni weekend marca. To oznacza, że do zmiany czasu dojdzie w nocy z soboty na niedzielę 25/26 marca.

Zmiana czasu. O której godzinie?

Moment zmiany czasu reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z przepisami czas przesuwamy o godz. 2 w nocy.

Jak przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu z zimowego na letni polega na przesunięciu wskazówek zegara z godziny 2 na 3, czyli zegarki przesuwamy o godzinę do przodu.

To oznacza, że będziemy krócej spali. Plus jest taki, że od niedzieli, 26 marca dzień będzie dłuższy o godzinę i będzie się wydłużał coraz bardziej.

Oczywiście, nie ma konieczności wstawania w nocy, aby przestawić wskazówki zegara. Wielu z nas zrobi to przed spaniem, można również zrobić to po obudzeniu się. Pamiętajmy, że w większość urządzeń, jak telefon czy komputer, czas przesuwa się automatycznie.

Przed przestawieniem zegarków, trzeba więc upewnić się, która jest godzina.

Kiedy ostatnia zmiana czasu?

Wiele osób zastanawia się, kiedy po raz ostatni będziemy przestawiać zegarki. Na pewno przez najbliższe cztery lata to nie nastąpi. Oto daty zmian czasu od roku 2023 do roku 2026.

Czas letni środkowoeuropejski wprowadza się:

w 2023 r. – dnia 26 marca,

w 2024 r. – dnia 31 marca,

w 2025 r. – dnia 30 marca,

w 2026 r. – dnia 29 marca

Czas letni środkowoeuropejski odwołuje się:

w 2023 r. – dnia 29 października,

w 2024 r. – dnia 27 października,

w 2025 r. – dnia 26 października,

w 2026 r. – dnia 25 października