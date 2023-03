Zmiana czasu w weekend. O której przestawiamy zegarki z czasu zimowego na letni? [ZMIANA CZASU MARZEC 2023]

Matka i córka przepadły jak kamień w wodę. Tajemniczy mężczyzna włączył się do poszukiwań. O co chodzi?

We Wrocławiu zaginął 35-letni Damian. Przyjechał do rodziny znad morza

Zmiana czasu marzec 2023: kiedy?

W Polsce zmiana czasu obowiązuje dwa razy do roku

zmiana czasu z letniego na zimowy - ma miejsce jesienią

zmiana czasu z zimowego na letni - ma miejsce na wiosnę

W marcu 2023 nastąpi kolejna zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawimy jak co roku, w ostatni weekend marca. Oznacza to, że zmiana czasu na letni 2023 odbędzie się 25-26 marca, w nocy z soboty na niedzielę.

Zmiana czasu na letni: o której przestawiamy zegarki?

Choć zmiana czasu odbywa się dwa razy do roku, wielu osobom wciąż sprawia problem zapamiętanie, kiedy należy przestawić zegarki. I choć większość z nich zmienia się już automatycznie, wciąż są takie, w których trzeba przesunąć wskazówki. Wszystkim zapominalskim przypominamy, że podczas zmiany czasu z zimowego na letni przesuwamy wskazówki do przodu, z godziny 2 na 3. Oznacza to, że śpimy godzinę krócej. Plus jest taki, że o godzinę dłużej będzie widno na dworze.

Kiedy koniec zmiany czasu?

Jeszcze niedawno wydawało się, że zmiana czasu zostanie zlikwidowana i przed nami ostatnia zmiana czasu. Na razie prace nad tym pomysłem jednak wstrzymano. Rozporządzenie obligujące do zmiany czasu obowiązuje do 2026 roku. Do tego roku zmiany czasu będą obowiązywał jak dotychczas.