Jeszcze niedawno wydawało się, że zmiany czasu przestaną obowiązywać. Prace nad przepisami, które zlikwidowałyby zmianę czasu w całej Unii Europejskiej były już zaawansowane, ale odłożono je w czasie, między innymi z powodu wybuchu pandemii Covid-19 wiosną 2020 roku. Dziś już wiadomo, że co najmniej przez kilka kolejnych lat będziemy dwa razy do roku mieć do czynienia ze zmianą czasu.

Przypomnijmy, że czas zmieniamy dwa razy do roku:

w przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy – wskazówki zegara przestawiamy zawsze w ostatnią niedzielę października;

w przypadku zmiany czasu z zimowego na letni – wskazówki zegara przestawiamy zawsze w ostatnią niedzielę marca.

Kiedy jest zmiana czasu na letni?

Zmiana czasu odbywa się zawsze w ostatni weekend miesiąca. Uspokajamy jednak, w najbliższy weekend jeszcze nie będzie przejścia z czasu zimowego na letni.

Ze zmianą czasu na letni mamy do czynienia w ostatni weekend marca. To oznacza, że w 2023 roku do zmiany czasu dojdzie w nocy z sobotę na niedzielę z 25 na 26 marca.

Zmiana czasu na letni – o której?

Formalnie zmiana czasu zostanie przeprowadzona z godziny 2 na 3 w niedzielę, 26 marca 2023 roku. Tej nocy wskazówki będziemy przesuwać do przodu.

Oczywiście nie trzeba będzie tego robić w środku nocy. Wskazówki (lub czas na urządzeniach elektronicznych) można przestawić zarówno przed położeniem się spać, czy też rano, po przebudzeniu. Większość urządzeń elektronicznych sama przestawi godzinę na aktualny, letni czas. Warto jednak sprawdzić, czy tak się stało.

Czas letni. Śpimy krócej czy dłużej?

Jednym z mniej lubianych efektów zmiany czasu na letni jest fakt, że w nocy, kiedy przestawimy zegarki, będziemy spali o godzinę krócej. Plus jest taki, że o godzinę dłużej będzie widno na dworze.

Kiedy koniec zmiany czasu?

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno wydawało się, że zmiana czasu zostanie zlikwidowana. Jak wspomnieliśmy, na razie prace wstrzymano, a nowe rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje do 2026 roku. Do tego roku zmiany czasu będą obowiązywał jak dotychczas.