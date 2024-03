2-latka poważnie poparzona w przedszkolu! Nikt nie wie, co się stało. Matka dziewczynki mówi o tragedii

Zmiana czasu 2024 na letni

Jak wiadomo, wskazówki zegarków zmieniamy dwa razy do roku. Najpierw przechodzimy z czasu zimowego na letni, a siedem miesięcy później, z czasu letniego na zimowy.

Czas zimowy to czas środkowoeuropejski – od końca października do końca marca;

Czas letni to czas środkowoeuropejski letni – od końca marca do końca października.

To oznacza, że w wkrótce czeka nas wiosenna zmiana czasu. Kiedy dokładnie?

Zmiana czasu z zimowego na letni 2024

Najbliższa zmiana czasu z zimowego na letni 2024 już wkrótce. Zmiana czasu z zimowego na letni w 2024 roku nastąpi w nocy z soboty na niedzielę, z 30 na 31 marca.

To oznacza, że do zmiany czasy dojdzie w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych.

O której przestawiamy wskazówki?

Wskazówki zegarków przesuwamy o godzinę do przodu, czyli z godz. 2.00 na 3.00.

Oczywiście wskazówki zegarków – i innego sprzętu elektronicznego - można przesunąć również o innej porze – tuż przed położeniem się spać lub zaraz po wstaniu.

Zmiana czasu 2024. Śpimy krócej czy dłużej?

Niestety, przejście z czasu zimowego na letni oznacza, że śpimy o godzinę krócej.

Jest jednak jedna rzecz, która ucieszy większość z nas. O godzinę później będzie bowiem zachodziło słońce.

Zmiana czasu. Czy to ostatni raz?

Plany zniesienia zmiany czasu mają już kilka lat, ale ostatecznie nie udało się ich wprowadzić w życie. Na razie więc likwidacji zmiany czasu nie będzie. Obecnie obowiązujące w Polsce prawo zakłada, że do zmiany czasu będzie dochodziło co najmniej do 2026 roku.