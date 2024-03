Zmiana czasu na letni 2024. Śpimy dłużej czy krócej? Przestawienie czasu już w weekend

Sekcja zwłok Gabriela Seweryna. Przerażające ostrzeżenie dyrektorki MONARU. Każdy musi to wiedzieć!

Zmiana czasu na letni 2023. Kiedy przestawiamy czas?

Wiosna w pełni, marzec dobiega końca – a to oznacza, że przed nami przejście z czasu zimowego na letni. Mimo że od lat mówiło się, że zmiana czasu zostanie zlikwidowana, to wciąż dwa razy do roku musimy przestawiać zegarki.

Przypomnijmy, że czas zimowy trwa pięć miesięcy, a czas letni siedem miesięcy.

zmiana czasu z letniego na zimowy odbywa się w ostatnią niedzielę października;

zmiana czasu z zimowego na letni odbywa się w ostatnią niedzielę marca.

Kiedy jest zmiana czasu 2024?

Z czasu zimowego na letni przechodzimy zawsze w ostatni weekend marca. To oznacza, że w najbliższy weekend dojdzie do zmiany czasu, w nocy z soboty na niedzielę 30/31 marca 2024.

Jak przestawiamy wskazówki – do przodu czy do tyłu?

O tym, kiedy i jak przestawiamy zegarki, mówi rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z przepisami czas przesuwamy o godz. 2 w nocy, w niedzielę 31 marca.

Śpimy dłużej czy krócej?

Zmiana czasu z zimowego na letni polega na przesunięciu wskazówek zegara z godziny 2 na 3, czyli zegarki przesuwamy o godzinę do przodu.

To oznacza, że będziemy spali o godzinę krócej. Oczywiście, nie musimy przestawiać zegarków równo o godz. 2. Można również zrobić zarówno przed położeniem się spać, albo zaraz po obudzeniu się.

Zmiana czasu – czy to ostatni raz?

Jak wspomnieliśmy, mimo że od lat mówiło się, że nastąpi koniec zmiany czasu, to jeszcze przynajmniej przez kilka lat będzie przestawiać zegarki. Na pewno do 2026 roku.

Czas letni środkowoeuropejski wprowadza się:

w 2024 r. – dnia 31 marca,

w 2025 r. – dnia 30 marca,

w 2026 r. – dnia 29 marca

Czas środkowoeuropejski (zimowy) wprowadza się:

w 2024 r. – dnia 27 października,

w 2025 r. – dnia 26 października,

w 2026 r. – dnia 25 października