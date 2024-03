Wielki Piątek 2024. Czy trzeba iść do kościoła? Czy w Wielki Piątek jest msza?

Spis treści

Zmiana czasu na letni 2024

Jak wiadomo, wskazówki zegarków zmieniamy dwa razy do roku. Najpierw przechodzimy z czasu zimowego na letni, a siedem miesięcy później, z czasu letniego na zimowy.

Czas zimowy to czas środkowoeuropejski – od końca października do końca marca;

Czas letni to czas środkowoeuropejski letni – od końca marca do końca października.

To oznacza, że w wkrótce czeka nas wiosenna zmiana czasu. Kiedy dokładnie?

Zmiana czasu z zimowego na letni 2024

Najbliższa zmiana czasu z zimowego na letni 2024 już wkrótce. Zmiana czasu z zimowego na letni w 2024 roku nastąpi w nocy z soboty na niedzielę, z 30 na 31 marca. To oznacza, że do zmiany czasy dojdzie w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych.

Zmiana czasu na letni. Kiedy przesuwamy godzinę?

Wskazówki zegarków przesuwamy o godzinę do przodu, czyli z godz. 2.00 na 3.00. Oczywiście wskazówki zegarków – i innego sprzętu elektronicznego - można przesunąć również o innej porze – tuż przed położeniem się spać lub zaraz po wstaniu.

Zmiana czasu 2024. Śpimy krócej czy dłużej?

Niestety, przejście z czasu zimowego na letni oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Jest jednak jedna rzecz, która ucieszy większość z nas. O godzinę później będzie bowiem zachodziło słońce.

Po co jest zmiana czasu?

Zmiana czasu została wprowadzona przede wszystkim w celu jak najefektywniejszego wykorzystania światła słonecznego w ciągu dnia oraz - co za tym idzie - oszczędniejszego używania energii elektrycznej.

Od kiedy zmiana czasu w Polsce?

W Polsce pierwszy raz zmiana czasu została zastosowana w okresie międzywojennym. Później wprowadzano ją z przerwami w dwóch okresach: od 1946 do 1949 roku i od 1957 do 1964 roku. Od 1977 roku aż do teraz zmiana czasu następuje regularnie.

Likwidacja zmiany czasu w Polsce

Plany zniesienia zmiany czasu mają już kilka lat, ale ostatecznie nie udało się ich wprowadzić w życie. Na razie więc likwidacji zmiany czasu nie będzie. Obecnie obowiązujące w Polsce prawo zakłada, że do zmiany czasu będzie dochodziło co najmniej do 2026 roku.