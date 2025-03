Przeszliśmy z czasu zimowego na letni. Która jest godzina w Polsce?

Bestialski atak na 14-latkę w centrum Wrocławia. Jest przełom! Zatrzymano 30-latka. To nie był jego pierwszy raz

Brama do piekieł czy źródło niezwykłej energii? Historia "śląskiego Olimpu"

Znacie to miejsce?

Wszystkie loty we Wrocławiu odwołane. Zamkną lotnisko na ponad miesiąc

Co się dzieje?

Zmiana czasu 2025. Obowiązuje czas letni

Ostatni weekend marca oznacza tylko jedno – kończy się obowiązywanie czasu zimowego i zaczyna się obowiązywanie czasu letniego. Do zmiany czasu doszło w nocy z soboty na niedzielę (29/30 marca). Oficjalnie przeszliśmy z czasu zimowego na letni o godzinie 2, kiedy wskazówki zegary zostały przesunięte o godzinę do przodu, na godz. 3.

Zmiana czasu. Która jest godzina?

Przesunięcie wskazówek do przodu oznacza, że podczas marcowej zmiany czasu noc była krótsza, a co za tym idzie spaliśmy o godzinę krócej.

Ważne jest również, żeby po przebudzeniu sprawdzić, która jest godzina. Oczywiście większość zegarków, w telefonach i urządzeniach elektronicznych, przestawi się samoczynnie. Nie brakuje jednak urządzeń i zegarów, gdzie trzeba zrobić to osobiście.

Która byłaby godzina przed zmianą czasu?

Co ciekawe, wielu z nas zastanawia się, która byłaby godzina przed zmianą czasu. To proste - odejmijcie godzinę od aktualnego czasu, i będzie wiadomo, która byłaby godzina, gdyby do zmiana czasu le letni nie doszło.

Kiedy koniec zmiany czasu?

Zmiana czasu na letni wpływa na wiele aspektów codziennego życia – od organizacji pracy i transportu publicznego po nasze samopoczucie. Choć pierwsze dni po przesunięciu zegarów mogą wiązać się z uczuciem zmęczenia, wiele osób docenia wydłużony czas światła dziennego, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.

W grudniu 2024 r. minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk powiedział, że kwestia odejścia od zmiany czasu z letniego na zimowy została wpisana do agendy polskiej prezydencji w UE. W marcu br. rzeczniczka KE podawała, że ze względu na przedłużający się impas w Radzie UE, Komisja Europejska postanowiła wycofać swój wniosek dot. zniesienia zmiany czasu. Minister Paszyk w niedawnej rozmowie z rozmowie z RMF FM, wskazał jednak, że temat wstrzymania zmiany czasu jest wciąż otwarty, a kwestia ta jest konsultowana z krajami członkowskimi.

Obecnie w UE istnieją trzy standardowe strefy czasowe. Państwa członkowskie UE same decydują, do której strefy czasowej chcą należeć. Czas zachodnioeuropejski obowiązuje w Irlandii i Portugalii, czas środkowoeuropejski w 17 państwach położonych na tym obszarze geograficznym. Z kolei z czasem wschodnioeuropejskim mamy do czynienia w: Bułgarii, Cyprze, Estonii, Finlandii, Grecji, Litwie, Łotwie i Rumunii.

Zanim to nastąpi, w ostatni weekend października wrócimy do czasu zimowego.