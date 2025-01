Znaleźli w mieszkaniu zmasakrowane zwłoki kobiety. Zabił ją własny syn

Syreny alarmowe wyją we Wrocławiu. Co się stało? Alarm powinni usłyszeć wszyscy mieszkańcy

W piątek, 24 stycznia Prokuratura Rejonowa w Głogowie została powiadomiona o zabójstwie, do którego doszło w jednym z mieszkań na terenie miasta. Ofiarą zbrodni była 73-letnia kobieta. Seniorka została wręcz zmasakrowana. Na jej ciele znajdowały się liczne rany tłuczone głowy oraz rany kłute klatki piersiowej. Sprawca okrutnego czynu znajdował się w mieszkaniu i natychmiast został zatrzymany. To zresztą on powiadomił o tragicznym zdarzeniu, które zaszło w Głogowie. Oprawcą kobiety okazał się jej własny syn Robert M.

- 24 stycznia 2025 r. Prokuratura Rejonowa w Głogowie powiadomiona została o zabójstwie, do jakiego doszło w jednym z mieszkań na terenie Głogowa. Ustalono, że 50-letni mężczyzna powiadomił o tym, że zabił swoją 73-letnią matkę - potwierdza prokuratura.

Mężczyzna został przesłuchany, a prokuratura przedstawiła mu zarzut zabójstwa. Grozi mu nawet dożywocie. W tym przypadku dolna granica kary wynosi 10 lat pozbawienia wolności.

- Po ogłoszeniu sprawcy zarzutu i przesłuchaniu w charakterze podejrzanego prokurator podejmie decyzję w przedmiocie skierowania do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie, m.in. w związku z tym, iż mężczyzna na stałe zamieszkuje poza granicami kraju - poinformowała Liliana Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

