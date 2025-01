Zrobią to w kościołach w czasie finału WOŚP. Zaskakująca decyzja arcybiskupa

WOŚP i kościół przeprowadzą swoje zbiórki

W minioną niedziele, 19 stycznia, w kościołach na terenie Archidiecezji Wrocławskiej odczytano komunikat arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego. Poinformował on w piśmie, że na niedzielę, 26 stycznia, zarządził „we wszystkich parafiach Archidiecezji Wrocławskiej zbiórkę do puszek”. Nie oznacza to jednak, że Kościół przyłączył się do 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się tego samego dnia. Wręcz przeciwnie. Archidiecezja zorganizowała własną kwestę.

Jak czytamy w komunikacie, zbiórka w kościołach będzie prowadzona na rzecz renowacji organów w katedrze na Ostrowie Tumskim. - Prace są niezwykle kosztowne i aby pozyskać środki zewnętrzne archidiecezja musi w krótkim czasie wykazać swój wkład własny - tłumaczy arcybiskup w piśmie do wiernych.

W tym roku Orkiestra zbiera środki na onkologię i hematologię dziecięcą. Decyzja o tym, żeby datę kwesty w kościołach wyznaczyć na ten sam dzień, co finał WOŚP, budzi pewne kontrowersje i prowokuje pytania. Choćby o to, czy Kościół chce konkurować z akcją organizowaną od lat przez Jerzego Owsiaka?

Maciej Rajfur, rzecznik Archidiecezji Wrocławskiej, w rozmowie z Gazetą Wyborczą Wrocław przyznał, że „w żadnym wypadku nie ma to nic wspólnego z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy”. - Termin zbiórki na remont organów archikatedry został podyktowany harmonogramem całego ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest renowacja tego wspaniałego instrumentu, jak i terminami związanymi z finansowaniem całego procesu. - Zbiórka na organy odbywać się będzie na terenach kościelnych, więc mam nadzieję, że te dwie inicjatywy nie będą sobie przeszkadzać, działając we wzajemnym szacunku i tolerancji – zaznaczył Rajfur na łamach wroclaw.wyborcza.pl, dodając, że „Kościół ze względów na mnogość przeprowadzanych zbiórek w ciągu roku nie jest w stanie wszystkich terminów dostosowywać do pozostałych inicjatyw tego typu”.