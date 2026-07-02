Żywy pluszak, którego można legalnie uśmiercać. Tu szop pracz ma szansę na życie

Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
2026-07-02 16:24

Choć wyglądają jak rozkoszne żywe przytulanki dla dzieci, w rzeczywistości stanowią ogromne zagrożenie dla zwierząt i ludzi. Dlatego w Polsce szop pracz nie ma łatwego życia, bo można to zwierzątko legalnie zabijać. Ale jest kilka organizacji, które dają im bezpieczną przystań. Jak prowadzona przez lekarza weterynarii Grzegorza Dziwaka Fundacja Szopowisko na Dolnym Śląsku.

Naturalnym środowiskiem szopa pracza była Ameryka. W latach 30-tych ubiegłego wieku ten ssak został jednak sprowadzony do Europy jako zwierzę futerkowe. Jego populacja rosła z roku na rok, szybko się rozprzestrzeniając i dziś to zwierzę jest dużym problemem zarówno dla całej przyrody, jak i człowieka. W Polsce został uznany za inwazyjnego drapieżnika, zagrażającego różnym gatunkom ptaków. Jest też niebezpieczny dla ludzi – może przenosić wściekliznę i groźne pasożyty. Dlatego myśliwi mają prawo do jego odstrzału, całkowicie zabroniona jest też ich hodowla.

Fundacja Szopowisko z Kryształowic na Dolnym Śląsku powstała po to, by odmienić ich los. Szef organizacji lekarz weterynarii Grzegorz Dziwak stworzył dla nich azyl, gdzie w humanitarnych warunkach mogą dożyć swoich dni. Obecnie mieszka tam 200 zwierząt. Choć szopy są tam w przeważającej większości, zdarzają się też inne dziko żyjące gatunki. Wiele z nich wymaga specjalistycznej opieki weterynaryjnej.

- AZYL jest jedyną legalną i zarazem humanitarną drogą eliminacji gatunków IGO (Inwazyjne Gatunki Obce) ze środowiska! Fundacja nie promuje utrzymania gatunków IGO jako zwierząt domowych!- informuje Fundacja na swojej stronie.

- Polskie prawo mówi, że osoba, która znajdzie szopa powinna to zgłosić do właściwego urzędu gminy, która może szopa odłowić lub zlecić uśmiercenie – mówi w rozmowie z „Super Expressem” szef Fundacji. - W praktyce często jest tak, że nikt nic z nimi nie robi. Zdarza się jednak, że szop zostanie złapany w zastawioną na niego pułapkę i wtedy trafia do takich azylów, jak nasz. W całej Polsce jest tylko kilka takich miejsc.

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SZOP PRACZ
AZYL