1 czerwca rusza pierwsze kąpielisko. Zobacz „Morskie Oko” w nowej odsłonie!

Prace na wrocławskim „Morskim Oku” w większości mają zostać ukończone przed rozpoczęciem sezonu. Kąpielisko zostanie otwarte 1 czerwca, co zbiega się z obchodzonym w tym czasie Dniem Dziecka, świętujemy więc podwójnie!

Estetyka i funkcjonalność

Już na początku wiosny MCS Wrocław rozpoczął remont przygotowujący baseny do sezonu, który trwa od początku czerwca do 31 sierpnia. Prace objęły m.in. odnowienie elewacji budynków, modernizację technologii instalacji wody, remont szatni, brodzika dziecięcego oraz budowę plaży ze strefą relaksu. Renowację przeszły też natryski zewnętrzne, gdzie dodatkowo pojawi się infrastruktura dla osób z niepełnosprawnością. Od nowego sezonu będzie można również korzystać z dwóch nowych boisk do siatkówki plażowej.

We Wrocławiu taniej

Czy wiesz, że ceny na wrocławskich kąpieliskach nie zmieniały się przez blisko 15 lat? Nawet po aktualizacji cennika bilet normalny wciąż jest tańszy niż np. w Łodzi, Gdańsku czy Warszawie! Kąpielisko „Morskie Oko” w nadchodzącym sezonie będzie otwarte od godziny 9 do 19. W dni powszednie za bilet normalny zapłacimy 20 zł, a za ulgowy - 15 zł. W soboty, niedziele i święta cena biletu wzrośnie o 5 zł. Z kolei osoby z niepełnosprawnością, niezależnie od dnia tygodnia, za wstęp zapłacą jedynie 2 zł.

Wkrótce ruszą kolejne obiekty

Jeśli pogoda dopisze, to 3 czerwca mieszkańcy skorzystają z kąpielisk „Glinianki” i „Orbita”. Natomiast 24 czerwca uruchomione zostaną kolejne bezpłatne kąpieliska: „Harcerska”, „Jeziorowa” czy „Królewiecka”, gdzie uzupełniany jest piasek i trwają bieżące prace konserwacyjne.

