Pierwszy blok z dwupoziomowymi mieszkaniami w Polsce powstał we Wrocławiu. To PRL-owski unikat!

Ksiądz rzucił kopertą we wnuczka zmarłej kobiety?! Poszło o cenę za pogrzeb. "Na koniec kazał wyjść"

Jerzmanice-Zdrój. Pobity 13-latek wybudzony ze śpiączki

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przekazał we wtorek, 31 grudnia, dobre wieści ws. pobitego 13-latka. Jak informuje PAP, podopieczny Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Jerzmanicach-Zdroju został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, reagując na bodźce i nawiązując kontakt. Chłopiec targnął się na swoje życie, po tym jak padł ofiarą przemocy, o co jest podejrzany wychowawca placówki Jacek T. 60-latek usłyszał zarzut znęcania się nad poszkodowanym i został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące, ale nie przyznaje się do winy.

Po tym jak sprawa wyszła na jaw, okazało się, że w ośrodku w Jerzmanicach-Zdroju mogło dochodzić do innych nieprawidłowości. Po ustaleniach wizytatora z resortu sprawiedliwości zatrzymany przez policję został również Mirosław W., który usłyszał zarzut spowodowania lekkich obrażeń ciała u jednego z wychowanków placówki. Mężczyznę odsunięto od pracy.

Tymczasem 13-latka czeka jeszcze długotrwałe leczenie.

- W dalszej kolejności chłopiec będzie przechodził rehabilitację w którymś z ośrodków na Górnym Śląsku - powiedział PAP Krzysztof Maciejak, rzecznik szpitala w Legnicy.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.