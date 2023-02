170 osób ewakuowanych z pociągu. Powalone przez wiatr drzewa uszkodziły trakcje kolejowe

Pogodowy armagedon na Dolnym Śląsku! III stopień zagrożenia lawinowego, ale to nie koniec

Najwięcej interwencji związanych z wichurą strażacy odnotowali na południu i na zachodzie Dolnego Śląska. Wzywani byli przede wszystkim do usuwanie powalonych drzew z dróg i posesji.

Wiatr spowodował m.in. uszkodzenia trakcji kolejowej na linii Wałbrzych-Nowa Ruda – Kłodzko – Kudowa-Zdrój. Z tego powodu opóźnione i odwołane są składy Kolei Dolnośląskich na tej trasie.

Tymczasem w piątek (3 lutego) ok. godziny 14:40 z powodu silnego wiatru w Jędrzychowicach drzewo spadło na trakcję kolejową. Konieczna była pomoc strażaków przy ewakuacji 170 pasażerów z pociągu, który zmuszony był się zatrzymać. Ruch pociągów z Węglińca do Zgorzelca został wstrzymany w obu kierunkach do czasu usunięcia drzewa i naprawienia uszkodzeń.

Drzewa na torach zalegały również na linii Trutnov - Královec - Kamienna Góra - Sędzisław. Tam uruchomiono komunikację zastępczą.