Policja wyjaśnia, jak doszło do poparzenia 2-latki na terenie przedszkola Kids&Co. we Wrocławiu. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń 18 procent powierzchni ciała

Gromy posypały się na placówkę

2-latka poważnie poparzona w przedszkolu! Nikt nie wie, co się stało. Matka dziewczynki mówi o tragedii

Policja wyjaśnia, jak doszło do poparzenia 2-latki na terenie przedszkola Kids&Co. we Wrocławiu. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń 18 procent powierzchni ciała. Miała czerwone nogi i pośladki, skóra schodziła jej z nóg, a do tego pojawiły się pęcherze. Poparzenia miały charakter 2. stopnia i były pochodzenia chemicznego. Nie wiadomo, jak doszło do wypadku.