29-letni Polak zatrzymany tuż przy granicy. Gdy niemieccy policjanci zajrzeli do plecaka, cała prawda wyszła na jaw

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-02-20 10:22

Miał wracać spokojnie do Polski, ale jego podróż nagle się skończyła. Funkcjonariusze zatrzymali 29‑letniego Polaka tuż przy granicy. Rutynowa kontrola szybko przerodziła się w interwencję, która – jak się okazało – nie była przypadkowa.

29-letni Polak zatrzymany tuż przy granicy. Miał podejrzanie ciężki plecak

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Wrocław SE Google News

Podejrzanie ciężki bagaż

Policjanci patrolujący Parkstraße w Görlitz zwrócili uwagę na mężczyznę niosącego duży plecak i wypchaną torbę zakupową. Według mundurowych coś w jego zachowaniu i ekwipunku nie pasowało do zwykłego spaceru w stronę granicy.

– Rozpoznaliśmy go. Wcześniej był już zamieszany w sprawy związane z kradzieżami – poinformował Danilo Weise z policji w Ludwigsdorf.

To wystarczyło, by funkcjonariusze postanowili sprawdzić, co dokładnie przewozi.

Polecany artykuł:

Brutalny napad na polskiego kierowcę ciężarówki. Bandyci nie mieli litości

Zaskakująca zawartość plecaka

W środku znaleziono pokaźny zestaw produktów: dziewięć opakowań proszku do prania, pięć kilogramów kawy i sześć butelek whiskey. Łączna wartość – około 237 euro. Mężczyzna próbował tłumaczyć, że to „prezenty od rodziny”, ale policjanci szybko zweryfikowali te słowa.

– Jego wyjaśnienia były mało wiarygodne. Sprawdziliśmy etykiety i od razu wiedzieliśmy, gdzie szukać – relacjonuje Weise.

Krótki telefon do pobliskiego supermarketu rozwiał wszelkie wątpliwości. Towar został chwilę wcześniej skradziony ze sklepu położonego tuż przy granicy.

Szybka reakcja i postępowanie karne

Na miejsce wezwano patrol z komisariatu w Görlitz. Funkcjonariusze zabezpieczyli towar i wszczęli postępowanie w sprawie kradzieży. 29‑latek – już bez ciężkiego bagażu – mógł kontynuować drogę do Polski.

– Towar został odzyskany, a wobec mężczyzny prowadzone jest postępowanie. Sprawa trafi do prokuratury – podsumował Danilo Weise.

Granica pod czujnym okiem

To kolejny przypadek, w którym dobra pamięć i doświadczenie policjantów pozwoliły szybko wykryć przestępstwo. Mundurowi podkreślają, że kontrole w rejonie granicy są prowadzone regularnie, a podobne sytuacje zdarzają się częściej, niż mogłoby się wydawać.

Polecany artykuł:

"Herzlich Willkommen!" Niemcy chcą więcej Polaków u siebie. Dostaniesz to za da…
W przygranicznych miejscowościach w Niemczech mieszka wielu Polaków
Galeria zdjęć 16
QUIZ. Polska czy Niemcy?
Pytanie 1 z 15
Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie?
QUIZ. Polska czy Niemcy
Eisenhüttenstadt - perełka socrealizmu tuż przy granicy z Polską
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KONTROLE NA GRANICY
KRADZIEŻ
NIEMCY
POLICJA NIEMCY
POLACY W NIEMCZECH