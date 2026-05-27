30 lat Kopalni Złota w Złotym Stoku. Z dawnego miejsca wydobycia zrobili prawdziwy hit

Historia Kopalni Złota w Złotym Stoku i sukces rodziny Szumskich

Tradycje górnicze tego miejsca sięgają o wiele głębiej niż minione trzy dekady. Złoty Stok przez setki lat słynął z wydobycia kruszców, a po zamknięciu zakładu podziemia zyskały nowe życie. W 1996 roku pierwsze udostępnione fragmenty obiektu przyjęły gości, co dało początek metamorfozie dawnego wyrobiska w hit wycieczkowy.

Obecnie nad kompleksem czuwa Elżbieta Szumska, która z powodzeniem prowadzi ten biznes wspólnie ze swoimi bliskimi. Przedsiębiorcy wkładają w to przedsięwzięcie mnóstwo energii, co przekłada się na stały wzrost liczby turystów. Złotostocka kopalnia to dziś jeden z największych pracodawców w okolicy, a w zeszłym sezonie podziemia obejrzało blisko 300 tysięcy osób.

Jakie atrakcje dla turystów oferuje Kopalnia Złota w Złotym Stoku?

Na miejscu na gości czeka szereg różnorodnych rozrywek. Turyści mogą uczestniczyć w fascynującej podziemnej wędrówce u boku wykwalifikowanego przewodnika, przenieść się do Średniowiecznej Osady Górniczej lub odwiedzić tajemniczą Sztolnię Ochrową. Oferta jest stale poszerzana, dzięki czemu kompleks świetnie łączy funkcję zabytku z edukacją i rodzinną zabawą.

Złoty Stok świętuje 30 lat. Wśród gości dawni i obecni samorządowcy

Obchody 30-lecia działalności zgromadziły osoby najbardziej zasłużone dla powstania obiektu. Na liście zaproszonych gości znaleźli się pierwszy prezes Ryszard Plantos oraz trzej początkowi udziałowcy: Andrzej Gustaw, Krzysztof Aksamit i Zbigniew Czajkowski. Lokalne władze reprezentowali aktualna burmistrz miasta Grażyna Orczyk, a także Wiktor Lubieniecki, zarządzający gminą w kluczowym okresie rozwoju atrakcji.

Nie zabrakło także przedstawicieli kluczowych jednostek, które na co dzień wspierają funkcjonowanie tego miejsca. W jubileuszu wziął udział Bartłomiej Kubicz, dyrektor Departamentu Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także szef Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Jakub Feiga.

Uroczyste obchody są nie tylko sentymentalną podróżą w czasie, ale stanowią dowód, że odpowiednio zagospodarowane dziedzictwo przemysłowe generuje sukces dla całego regionu. Złotostocka kopalnia stanowi dziś wzorowy przykład tego, jak trafnie spleść interesującą historię, lokalną tożsamość oraz atrakcyjną ofertę dla turystów.