Dlaczego wyją syreny we Wrocławiu? Urząd wyjaśnia

Mieszkańcy Wrocławia w środę, 27 maja, mogą zauważyć większą liczbę radiowozów, wozów strażackich i karetek w różnych częściach miasta. Wszystko za sprawą dużych ćwiczeń organizowanych w ramach programu „Bezpieczny Wrocław”. Akcja będzie prowadzona głównie na Nadodrzu i potrwa od godziny 8:30 do 13:00.

Syreny alarmowe rozlegną się w całym mieście

Najbardziej odczuwalnym elementem ćwiczeń będzie uruchomienie miejskiego systemu alarmowego. Syreny mają zostać włączone między 9:00 a 9:30 na terenie całego Wrocławia. Magistrat zaznacza jednak, że będzie to wyłącznie test.

„W ramach ćwiczeń, wyłącznie w godz. 9:00–9:30, na terenie całego Wrocławia uruchomione zostaną syreny alarmowe. W tym czasie będziemy sprawdzać słyszalność miejskiego systemu alarmowania”

- przekazało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Urzędnicy proszą także mieszkańców o zgłaszanie miejsc, w których syren nie będzie słychać.

„Jeśli w tym przedziale czasowym syreny nie będą słyszalne w Państwa okolicy, prosimy o przesłanie informacji na adres: [email protected]”

- czytamy w komunikacie.

Ćwiczenia obejmą Nadodrze i okolice dworca

Działania służb skoncentrują się przede wszystkim w rejonie Dworca PKP Nadodrze, Parku Staszica, ulicy Łowieckiej oraz wybranych budynków administracyjnych i placówek oświatowych.

Według scenariusza szkolenia około godziny 9:05 przeprowadzona zostanie próbna akcja związana z zabezpieczeniem podróżnych przebywających na stacji kolejowej. Osoby mają zostać skierowane do tymczasowego schronienia znajdującego się w tunelu pod peronami.

Kilka minut później, około 9:20, zaplanowano odwołanie alarmu na osiedlu Nadodrze.

Miasto apeluje o spokój

W ćwiczenia zaangażowane będą służby ratunkowe, formacje mundurowe, miejskie jednostki organizacyjne, a także wolontariusze i pozoranci. Mieszkańcy mogą zobaczyć działania ratownicze prowadzone bezpośrednio w przestrzeni publicznej oraz wyznaczone punkty ewakuacyjne.

- Ćwiczenia mają charakter szkoleniowy. Prosimy o zachowanie spokoju, stosowanie się do poleceń służb oraz niezakłócanie przebiegu działań

- podkreśla magistrat.

Informacje o ćwiczeniach mają zostać przekazane również za pomocą alertu RCB oraz aplikacji Nasz Wrocław.