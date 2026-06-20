35-latek wycelował broń i strzelił w kierunku policjantów. Dzieliło ich 7 metrów

Policjanci z KPP Środa Śląska interweniowali wobec 35-latka, który pod wpływem alkoholu strzelał z broni czarnoprochowej.

Mężczyzna oddał strzał w kierunku funkcjonariuszy z odległości 7 metrów, ale dzięki profesjonalizmowi mundurowych został szybko obezwładniony i zatrzymany, a nikt nie odniósł obrażeń.

Napastnikowi postawiono zarzuty, m.in. usiłowania zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywotnie więzienie; sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Koszmar w powiecie średzkim. Mężczyzna strzelał do policjantów

Do tego niezwykle niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę, 17 czerwca br., na terenie powiatu średzkiego. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej zostali skierowani do interwencji wobec mężczyzny, który miał oddawać strzały z broni palnej. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej, po przybyciu na miejsce patrol zastał agresywnego 35-letniego mieszkańca regionu. Mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu i posługiwał się bronią czarnoprochową.

W trakcie prowadzonych czynności sytuacja gwałtownie eskalowała, przybierając przerażający obrót. Napastnik, z odległości około siedmiu metrów, wycelował broń i oddał strzał w kierunku funkcjonariuszy. Na szczęście udało się uniknąć realizacji najgorszego scenariusza.

Areszt za usiłowanie zabójstwa. Co grozi 35-latkowi?

Zdecydowane działanie mundurowych ze Środy Śląskiej doprowadziło do skutecznego obezwładnienia oraz zatrzymania napastnika, a tym samym szybkiego wyeliminowania zagrożenia dla mieszkańców i osób przebywających w pobliżu miejsca zdarzenia.

Jak podkreślają służby, działania podejmowane wobec uzbrojonych i agresywnych osób należą do najbardziej ryzykownych. W takich sytuacjach funkcjonariusze muszą w ułamku sekundy podejmować decyzje mające bezpośredni wpływ na życie i zdrowie zarówno własne, jak i osób postronnych. Każda błędna ocena może prowadzić do tragicznych konsekwencji.

Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnie w prokuraturze usłyszał zarzuty, między innymi usiłowania zabójstwa. Na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Śledczy wyjaśniają obecnie wszystkie okoliczności zdarzenia. W toku postępowania ustalane jest między innymi pochodzenie zabezpieczonej broni, amunicji oraz prochu, a także to, czy ich posiadanie przez 35-latka było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Mężczyźnie za atak na funkcjonariuszy grozi bardzo wysoka kara, z dożywotnim pozbawieniem wolności włącznie.

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