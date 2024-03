37-latek zaatakował starszą kobietę. Zwyrodnialec zgwałcił i okradł swoją ofiarę

Jechali do pracy, zginęli w masakrze na A4. Ciężarówka zmiotła busa z autostrady

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy 22 lutego w jednej z wiosek w powiecie lubańskim na Dolnym Śląsku. - Napastnik wtargnął w nocy do domu starszej, bezbronnej kobiety, a następnie używając przemocy zmusił ją do obcowania płciowego - mówi asp. szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń z policji w Lubaniu.

Na tym nie koniec. Po gwałcie zwyrodnialec ukradł swojej ofierze telefon komórkowy oraz 50 złotych. Po zdarzeniu pokrzywdzona kobieta powiadomiła policjantów. - Od tego momentu pod nadzorem lubańskiej prokuratury, funkcjonariusze prowadzili czynności operacyjne oraz śledcze, których celem było zebranie dowodów przestępstwa, a także ustalenie i zatrzymanie jego sprawcy – dodaje asp. szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń.

W miniony piątek, 15 marca, 38-letni mężczyzna został zatrzymamy. Było to możliwe, m.in. dzięki badaniom laboratoryjnym zabezpieczonego materiału genetycznego, które pozwoliły na oznaczenie profilu DNA sprawcy.

Podejrzany został tymczasowo aresztowany. Ze względu, że będzie odpowiadał w warunkach recydywy, grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Jak informuje portal eluban.pl, 37-latek jest mieszkańcem tej samej miejscowości, co jego ofiara.