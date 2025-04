i Autor: Pixabay, Pixabay.com

Decyzja prokuratury

4-letni chłopiec połknął tabletki psychotropowe. Dziecko słaniało się na nogach. Przedszkolanki nic nie powiedziały matce

Są zarzuty dla dwóch przedszkolanek pracujących w jednej z placówek w Lubinie. Znajdujący się pod ich opieką 4-letni chłopiec zażył porzucone na terenie przyległym do przedszkola tabletki psychotropowe. Matka dziecka nie została poinformowana o incydencie, przez co lekarze nie mogli wcześniej wdrożyć odpowiedniego leczenia chłopca. Kobietom grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.