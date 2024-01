Makabra w domu pod Ząbkowicami Śląskimi

Do wstrząsającego zdarzenia doszło w poniedziałek, 22 stycznia, rano w jednej z niewielkich miejscowości w pobliżu Ząbkowic Śląskich. - 42-letni mieszkaniec tej miejscowości zaatakował w swoim domu rodzinnym swoją 72-letnią matkę. Zadał jej rany cięte w okolicach szyi i klatki piersiowej używając noża. Kobiecie udało się uciec i schronić u sąsiadów przed napastnikiem, tam została wezwana policja - powiedział prok. Tomasz Orepuk z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Policjanci otrzymali zgłoszenie o godz. 8.40. Gdy zjawili się na miejscu, natychmiast udzielili poszkodowanej kobiecie pierwszej pomocy.

- Następnie przyjechało pogotowie ratunkowe, kobieta została zabrana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do pobliskiego szpitala. Z tego co wiem, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – tłumaczy asp. szt. Katarzyna Mazurek z KPP w Ząbkowicach Śląskich.

To jednak nie był koniec wstrząsającego zdarzenia. Policjanci, którzy interweniowali na miejscu, poszli do domu 72-latki. Tam znaleźli ciało 42-latka. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna odebrał sobie życie. W piątek (26 stycznia) ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok, która pozwoli wyjaśnić okoliczności tragedii. Stan zdrowia rannej seniorki nie pozwala na razie na przesłuchanie jej przez prokuratora.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia