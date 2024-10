Urokliwa wieś na Dolnym Śląsku przypomina Szwajcarię. To nietuzinkowa lokalizacja na podróż

Wałbrzych. 44-latek podejrzany o okrutny czyn

Do dramatycznego zdarzenia doszło w nocy z 17 na 18 września w mieszkaniu przy ulicy Wańkowicza w Wałbrzychu. Niedawno natomiast prokuratura rejonowa zakończyła śledztwo i skierowała akt oskarżenia przeciwko D.

- Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany, zamieszkujący wraz z pokrzywdzoną przy ulicy Wańkowicza w Wałbrzychu, miał dopuścić się czynnej przemocy wobec niej, co doprowadziło do jej śmierci. W toku śledztwa stwierdzono liczne obrażenia na ciele pokrzywdzonej, w tym m.in. złamania, krwiaki oraz inne ślady wskazujące na wcześniejsze urazy i stosowanie przemocy fizycznej – mówi prok. Mariusz Pindera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Jak ustalili śledczy, w sobotę, 17 września, 44-letni wałbrzyszanin pił alkohol ze znajomym. Po powrocie do mieszkania doszło do kłótni między nim, a jego partnerką.

Sytuacja eskalowała i oskarżony zastosował wobec kobiety przemoc, która doprowadziła do jej nagłej śmierci

– dodaje Mariusz Pindera.

Według biegłych medycyny sądowej, ślady świadczą o użyciu przemocy oraz zadławieniu kobiety, co ostatecznie stało się przyczyną zgonu. - Dalsze badania wykazały również obecność alkoholu we krwi ofiary, co może mieć związek z przebiegiem wydarzeń. Na miejscu zdarzenia i zwłokach ofiary ujawniono ślady DNA sprawcy. Podejrzany nie był dotychczas karany sądownie, jednak z wywiadu środowiskowego wynika, iż jego zachowanie budziło niepokój sąsiadów – tłumaczy rzecznik prokuratury.

Mężczyzna został oskarżony z art. 148 §1 kodeksu karnego, czyli o zabójstwo. Wałbrzyszaninowi grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż osiem lat, aż do kary dożywotniego pozbawienia wolności włącznie.