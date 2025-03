Nieszczepiony 6-latek z błonicą walczy o życie. Co grozi za brak szczepień u dzieci?

i Autor: freepik, Freepic.com Nowy Sącz. Podali dzieciom przeterminowane szczepionki

6-latek z Wrocławia z błonicą nie był szczepiony. Lawinowy wzrost nieszczepionych dzieci w Polsce!

Wstrząsający przypadek 6-letniego chłopca z Wrocławia, który trafił do szpitala z błonicą, ponownie rozpalił dyskusję na temat obowiązkowych szczepień w Polsce. Okazuje się, że dziecko nie było zaszczepione, co – zdaniem lekarzy – przyczyniło się do rozwoju tej groźnej choroby. Dramatyczna sytuacja małego pacjenta unaocznia narastający problem rosnącej liczby nieszczepionych dzieci w naszym kraju. Czy rodzice zdają sobie sprawę z konsekwencji swoich decyzji? Jakie kary grożą za niedopełnienie obowiązku szczepień?