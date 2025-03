6-latek z błonicą w ciężkim stanie. Jest podejrzenie kolejnego przypadku

Wszystkie loty we Wrocławiu odwołane. Zamkną lotnisko na ponad miesiąc

Co się dzieje?

Stan dziecka jest ciężki, jednak stabilny. Jest podejrzenie kolejnego przypadku

We Wrocławiu odnotowano przypadek błonicy, bardzo groźnej choroby zakaźnej. Prof. Leszek Szenborn, kierownik Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, poinformował, że sześcioletnie dziecko w ciężkim stanie przebywa w dolnośląskim Centrum Pediatrycznym im. J. Korczaka we Wrocławiu.

- Stwierdziliśmy objawy błonicy gardła i krtani u sześcioletniego dziecka, które powróciło z pobytu w Afryce. Niestety, nie było ono szczepione – przyznał prof. Szenborn.

Czytaj także: Chłopiec z błonicą w ciężkim stanie w szpitalu. Ostre restrykcje służb sanitarnych

Niestety, lekarze podejrzewają błonicę także u innego pacjenta Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Jak przekazał profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału chorób zakaźnych, podejrzenie to dotyczy osoby dorosłej, która miała kontakt z zakażonym dzieckiem. Jak dodał we wtorek lub środę mają być znane wyniki badań, które potwierdzą lub wykluczą u niego błonicę. Jak przekazał w rozmowie z Radiem Zet "to poważny problem".

Źródło: Radio Zet.

Autor:

Gadaj Zdrów EXTRA - Szczepienie przeciw krztuścowi u kobiet w ciąży Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Obowiązkowe szczepienia

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w 2024 r. zanotowano w Polsce dwa przypadki błonicy, w 2023 r. – jeden, a w 2022 r. żadnego.

Szczepienia przeciwko błonicy są w Polsce obowiązkowe. Według kalendarza szczepień każde dziecko powinno zostać zaszczepione czterema dawkami szczepionki w początkowych miesiącach życia (od drugiego do osiemnastego – szczepienie podstawowe) i dawką przypominającą w szóstym roku życia. Z powodu zanikania odporności z upływem czasu osobom dorosłym zalecane są dawki przypominające szczepionki co 10 lat.