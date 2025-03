Chłopiec z błonicą w ciężkim stanie. Ostre restrykcje służb sanitarnych

Co się dzieje?

Wrocław. Błonica zdiagnozowana u sześcioletniego chłopca

We Wrocławiu odnotowano przypadek błonicy, bardzo groźnej choroby zakaźnej. Prof. Leszek Szenborn, kierownik Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, poinformował, że sześcioletnie dziecko w ciężkim stanie przebywa w dolnośląskim Centrum Pediatrycznym im. J. Korczaka we Wrocławiu.

- Stwierdziliśmy objawy błonicy gardła i krtani u sześcioletniego dziecka, które powróciło z pobytu w Afryce. Niestety, nie było ono szczepione – przyznał prof. Szenborn.

Jak podkreślił lekarz, błonica jest niebezpieczną chorobą, która do lat 50. wywoływała epidemie i częste zgony. Chorują na nią również dorośli, którzy nie przeszli szczepień – a właśnie obowiązkowe szczepienia przeciw błonicy są kluczowe dla ochrony.

- To dziecko, choć było nieszczepione, przez sześć lat przebywało w Polsce i wychowywało się wśród osób zdrowych, bo zaszczepionych. Jak tylko znalazło się w innych warunkach, sytuacja się zmieniła – ocenił prof. Szenborn.

Izolacja wszystkich, którzy mieli kontakt z dzieckiem

Na pojawienie się błonicy we Wrocławiu zareagował Główny Inspektor Sanitarny, który powiadomił o zdarzeniu odpowiednie instytucje unijne. Ponadto – jak powiedział Radiu ZET szef GIS dr Paweł Grzesiowski - służby podejmą w tej sprawie bardzo restrykcyjne kroki - izolacją i profilaktyką objęci będą wszyscy, którzy mieli bliski kontakt z dzieckiem w samolocie, ale i po jego powrocie do Polski.

Obowiązkowe szczepienia

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w 2024 r. zanotowano w Polsce dwa przypadki błonicy, w 2023 r. – jeden, a w 2022 r. żadnego.

Szczepienia przeciwko błonicy są w Polsce obowiązkowe. Według kalendarza szczepień każde dziecko powinno zostać zaszczepione czterema dawkami szczepionki w początkowych miesiącach życia (od drugiego do osiemnastego – szczepienie podstawowe) i dawką przypominającą w szóstym roku życia. Z powodu zanikania odporności z upływem czasu osobom dorosłym zalecane są dawki przypominające szczepionki co 10 lat.

