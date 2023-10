70-latek odkręcił butlę z gazem i wziął zapalniczkę. Sekundy od tragedii

Szedł autostradą i łapał stopa. Szokująca podróż z Krakowa do Wrocławia

Chwile grozy przeżyli mieszkańcy Jelcza-Laskowic pod Wrocławiem. Podczas awantury domowej pijany 70-latek groził żonie wysadzeniem mieszkania. - Mężczyzna przed przyjazdem policjantów zamknął się w pokoju, gdzie rozszczelnił butlę z gazem – mówi asp. szt. Wioletta Polerowicz z policji w Oławie.

Policjanci nie mieli chwili do stracenia. Zdecydowali się na wejście do sypialni przez okno balkonowe. - Mężczyzna został zatrzymany tuż przed próbą odpalenia ognia – dodała rzeczniczka.

Mundurowi znaleźli przy 70-latku kilka zapalniczek. Podczas badania okazało się, że miał on blisko 2 promile alkoholu w organizmie. - Mężczyzna został zatrzymany w policyjnej celi, a następnie, na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego, dotyczące narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz znęcania się nad osobą najbliższą – wyjaśnia Wioletta Polerowicz.

Aby nie dopuścić do dalszej przemocy, dzielnicowi zastosowali wobec 70-latka nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania. Nie może on się również zbliżać do żony.

Za wszystkie przestępstwa grozić mu może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.