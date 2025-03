Wynajem mieszkań we Wrocławiu tańszy nawet o 20 proc. Rusza nabór

Groźny wypadek w Miłoszycach

Do zdarzenia doszło we wtorek, 11 marca, około godz. 8 rano. Na ulicy Wrocławskiej w Miłoszycach, w pobliżu sklepu sieci Dino, zderzyły się trzy samochody osobowe, którymi podróżowało pięć osób. Siła uderzenia była bardzo duża, bowiem dwa auta – które uczestniczyły w czołówce – zostały mocno uszkodzone, a jedno z nich wpadło do rowu.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem BMW 30-letnia kobieta, mieszkanka powiatu oławskiego, w wyniku nieprawidłowego manewru skrętu w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 34-letniej kobiecie, kierującej samochodem dacia. W efekcie dacia uderzyła w prawy tył BMW, a następnie zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z mercedesem, kierowanym przez 40-letnią mieszkankę Jelcza-Laskowic – mówi nam asp. szt. Wioletta Polerowicz, oficer prasowy policji w Oławie.

Niestety, skutki okazały się tragiczne. 8-letnia pasażerka dacii została poważnie ranna. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał dziewczynkę do jednego z wrocławskich szpitali.

W sumie poszkodowane w zdarzeniu zostały trzy osoby, oprócz ośmiolatki, również kierujące dacią i BMW. Na szczęście obrażeń nie odniósł kilkuletni chłopiec, który również jechał dacią.

Na miejscu zdarzenia przez kilka godzin trwały działania służb, które ustalały okoliczności dramatycznego zdarzenia.