Agencja Dagmary Kaźmierskiej była znana w okolicy. Mieszkańcy do dziś są w strachu

To tu Dagmara Kaźmierska prowadziła agencję towarzyską. Mieszkańcy nadal boją się o niej mówić

Kilka dni temu media obiegły zeznania kobiety, która pracowała w agencji towarzyskiej kierowanej przez Dagmarę Kaźmierską. Kobieta była bita, gwałcona i poniewierana. Dom publiczny rządzony przez "Królową życia" leży między Szalejowem Dolnym i Szalejowem Górnym, przy drodze krajowej nr 8, która prowadzi do granicy z Czechami.

W zabudowaniach po agencji, która działała od 2005 roku, działa dziś komis samochodowy. Budynek ma około 1000 metrów kwadratowych. Okoliczni mieszkańcy doskonale pamiętają co było tu wcześniej. Wszyscy kojarzą Dagmarę Kaźmierską. Boją się o niej mówić. - Po co mi to? Widziałem tych osiłków, którzy kręcili się w agencji - mówi nam starszy pan. Ludzie mówią, że związana była z człowiekiem, który miał porachunki w światku gangsterskim.