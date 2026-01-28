Agresywny nauczyciel znęcał się nad 12-latkiem? Będzie kontrola z kuratorium

Skandal w Głogowie. Nauczyciel techniki oskarżony o przemoc wobec ucznia

W głogowskiej Szkole Podstawowej nr 3 zawrzało. Nauczyciel techniki jest oskarżany o szarpanie i wyzywanie 12-letniego ucznia podczas lekcji. Rzeczniczka dolnośląskiego kuratorium, Miłosława Bożek, w rozmowie z PAP potwierdziła, że kuratorium zostało poinformowane o incydencie przez dyrekcję szkoły i niezwłocznie podjęło działania.

- Kontrola odbędzie się w najbliższych dniach – zapewniła Miłosława Bożek, dodając, że celem jest dogłębne wyjaśnienie sprawy i podjęcie odpowiednich kroków.

Według relacji lokalnych mediów, na które powołuje się "Gazeta Wrocławska", zachowanie nauczyciela było wyjątkowo agresywne. Matka ucznia, cytowana przez gazetę, poinformowała, że jej syn przeszedł obdukcję w szpitalu, która wykazała stłuczenia na ciele. Sprawa została zgłoszona na policję i do prokuratury, co świadczy o powadze sytuacji.

Agresja w szkole? Sprawą zajmuje się prokuratura

Doniesienia o agresji w szkole zawsze budzą szczególny niepokój. W tym przypadku, oskarżenia są poważne i dotyczą przemocy fizycznej oraz werbalnej wobec dziecka. Prokuratura, która otrzymała zgłoszenie, będzie badać, czy doszło do naruszenia prawa i czy nauczyciel przekroczył swoje uprawnienia.

„Gazeta Wrocławska” informuje, że matka 12-latka jest zdeterminowana, by sprawiedliwości stało się zadość. Z jej relacji wynika, że syn doznał nie tylko fizycznych obrażeń, ale również silnego stresu emocjonalnego.

Konsekwencje skandalu w szkole. Co grozi nauczycielowi?

Jeśli zarzuty wobec nauczyciela się potwierdzą, grożą mu poważne konsekwencje. Oprócz odpowiedzialności karnej, może stracić pracę w szkole i zostać pozbawionym prawa do wykonywania zawodu. Kuratorium Oświaty zapowiada, że nie będzie tolerować żadnych form przemocy wobec uczniów i podejmie wszelkie niezbędne kroki, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w szkołach na Dolnym Śląsku.

Sprawa ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie jest kolejnym przykładem na to, jak ważne jest reagowanie na wszelkie sygnały o przemocy w placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów powinno być priorytetem, a osoby odpowiedzialne za ich wychowanie muszą przestrzegać najwyższych standardów etycznych i zawodowych.

